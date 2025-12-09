ميدان لا يهدأ.. بلدية ينبع تواصل أعمالها المكثفة لمعالجة آثار الحالة المطرية وضمان انسيابية الحركة

متابعة مباشرة وتدخلات عاجلة

وانتشرت الفرق البلدية في مختلف أحياء المحافظة منذ لحظة الهطول الأولى، بمتابعة مباشرة من محافظ ينبع، وتواجد ميداني لرئيس بلدية ينبع المهندس ياسر جريد الرفاعي، الذي وقف على الأعمال الميدانية واطّلع على الإجراءات المتخذة، خصوصًا في المواقع التي لا تتوفر فيها شبكات تصريف، والتي تطلبت تدخلاً عاجلاً لمنع تراكم المياه أو ارتفاع منسوبها بما قد يشكل خطرًا على المارة والمركبات.