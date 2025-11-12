فنادق عالمية تعلن عن استثمارات مليارية في القطاع السياحي بمنتدى تورايز بالرياض

أعلنت العديد من الفنادق العالمية المشاركة في منتدى تورايز العالمي في الرياض عن استثمارات قياسية تتجاوز 113 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة العالمي، وتسريع وتيرة تحوّله، وضمان ازدهاره المستدام خلال العقود المقبلة.
وشارك في هذه الاستثمارات عدد من أبرز الشركات العالمية والمحلية، من بينها: فنادق ميليا، وفنادق بي دبليو إتش، وGOCO للضيافة، وسينومي، وراديسون، وفنادق إيرث، وديلونيكس، وأوشن لينك، والفوزان القابضة، والكثيري القابضة، والعثيم، ومدينة المعرفة الاقتصادية.
وتركّز هذه الاستثمارات على تطوير البنية التحتية السياحية وتنمية الكفاءات البشرية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات في مجالات جمع البيانات، والتصميم، والضيافة، بما يسهم في ترسيخ معايير عالمية جديدة ترتقي بتجربة الزوار وتوفر فرص عمل نوعية وتسهم في تقديم تجارب سياحية استثنائية وهادفة في مختلف أنحاء المملكة.
وتجسّد هذه المبادرات مكانة المملكة كمركز عالمي رائد يجمع بين عراقة الثقافة وأصالة التراث من جهة، وروح الابتكار وتكامل خدمات الضيافة العالمية المستوى من جهة أخرى، بما يعزز تنافسيتها ويجعلها وجهة سفر مفضلة على مستوى العالم.