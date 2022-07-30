شاهد.. متنزه الملك سلمان في شقراء واجهة حضارية وداعم لرواد الأعمال

من جانبه، قال أمين مجلس أهالي شقراء سابقًا عضو مجلس إدارة جمعية التنمية والتطوير بشقراء حاليًا، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوعباة: "إن متنزه الملك سلمان بشقراء مشروع سياحي ترفيهي كبير، أقره (مجلس أهالي شقراء - جمعية التنمية والتطوير حاليًا). وقد ظهرت فكرة المشروع لتلبية حاجة المجتمع إلى مشروع يجد فيه الأهالي متنفسًا للترفيه والترويح والتسلية. ويقع المتنزه في أعلى قمة الظهرة الجنوبية، التي تتميز بطبيعتها الجميلة، وتضاريسها المميزة، ومساحتها الممتدة التي تتناسب وإقامة المشروع؛ ليكون مَعلمًا مميزًا من معالم المحافظة، ومنتجعًا متكاملاً، يطل على المدينة من عدد من الجهات".