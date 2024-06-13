محليات

"هيئة الطرق" تفحص أكثر من 1000 جسر لضمان سلامة الحجاج

مسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر من خلال أحدث التقنيات
"هيئة الطرق" تفحص أكثر من 1000 جسر لضمان سلامة الحجاج

قامت الهيئة العامة للطرق بتنفيذ العديد من أعمال السلامة والصيانة؛ بهدف راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم على شبكة طرق المملكة أثناء تنقلهم من المشاعر وإليها ابتداء من المنافذ الحدودية، حيث تم مسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المنافذ الحدودية من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في أعمال المسح والتقييم وصيانة الطرق.

وفحصت الهيئة العامة للطرق 1000 جسر من الجسور المؤدية للمشاعر المقدسة؛ وذلك بهدف التأكد من جاهزية جميع شبكة الطرق لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى سلامتهم أثناء تنقلهم للمشاعر المقدسة، مع الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.

الهيئة العامة للطرق
الجسور المؤدية للمشاعر المقدسة

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