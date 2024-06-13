"هيئة الطرق" تفحص أكثر من 1000 جسر لضمان سلامة الحجاج

قامت الهيئة العامة للطرق بتنفيذ العديد من أعمال السلامة والصيانة؛ بهدف راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم على شبكة طرق المملكة أثناء تنقلهم من المشاعر وإليها ابتداء من المنافذ الحدودية، حيث تم مسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المنافذ الحدودية من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في أعمال المسح والتقييم وصيانة الطرق.