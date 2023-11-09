"البديوي" ينوّه بتحقيق دول المجلس مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني

وأشار "البديوي" إلى أن ما حققته اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس من إنجازات متميزة خلال هذا العام، يؤكد الحرص والاهتمام العالي بهذا المجال والإيمان بالفوائد الجمة التي ستعود على أمن واقتصاد دول مجلس التعاون من وراء التكامل بين الجهات المعنية بالأمن السيبراني، وذلك تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس في وصول دول المجلس إلى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدماً.