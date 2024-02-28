"زين السعودية" و"هواوي" في تعاونٍ استراتيجي لتطوير تطبيقات تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5.5G)

وتعليقاً على هذه الشراكة الجديدة، قال المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة ‏‏"زين السعودية": "ترتكز استراتيجية زين السعودية للاستثمار والتطوير على التمحور حول العميل الذي يأتي في طليعة أولوياتنا، ونحرص دائماً على أن نكون رياديين في توفير أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً لعملائنا في قطاع الأفراد والأعمال، بما يثري تجربتهم الرقمية، وكذلك يدعم مسيرة النهضة التنموية المتكاملة في المملكة، من خلال المساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي الشامل وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن هذا المنطلق، تدعم هذه الشراكة مع "هواوي" أهدافنا الرئيسية المتمثلة في تزويد الأفراد والشركات في المملكة بأفضل الحلول التقنية من خلال محفظتنا المتكاملة والمتنوعة من الخدمات والحلول المبتكرة.