عبر "سبق".. وزير الشؤون الإسلامية يردّ على الطاعنين في حملة القرآن: فاقد الشيء لا يعطيه

وبرعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ونيابةً عنه، حضرَ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفلَ الفائزين في مسابقة الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أمانة المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في فندق الريتز كارلتون في الرياض.