عبر "سبق".. وزير الشؤون الإسلامية يردّ على الطاعنين في حملة القرآن: فاقد الشيء لا يعطيه
أعرب وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن بالغ تقديره للجهود المباركة لجميع أئمة وخطباء ومنسوبي المساجد في المملكة، وكشف أنه يحمل لهم كل تقدير ومحبة، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للمسلمين.
ودعا الله تعالى لهم بالتوفيق والإعانة والسداد والاستمرار على المنهج الوسطي المعتدل الصحيح الذي انتقل من جيل إلى جيل على أيدي العلماء والمشايخ الأجلاء، وليس وفق منهج المسيسين والمستغلين للدين ولعاطفة المسلمين بغية الوصول إلى مآرب سياسية أو دنيوية أو إرهابية أو تخريبية في الأوطان الإسلامية.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به "آل الشيخ" لـ"سبق" على هامش حضوره أمس حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية-وذلك في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
وقال وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق": أئمة وخطباء المساجد يعملون وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ووظيفتهم شريفة ولا أعتقد أن هناك إمامًا سيقصر في أداء هذه الأمانة، وثقة وزارة الشؤون الإسلامية بهم كبيرة جدًا .
وأضاف: قد يحصل خطأ من البعض ولكن لا يكون خطأ مقصود أو فكري، قد يكون هناك خطأ يسير ولكن عندنا قرابة 100 ألف مسجد وأكثر من 26 ألف جامع ولابد أن يحصل هناك خطأ يسير ولكن ليس بالخطأ الجسيم.
ورد "آل الشيخ" على من يتهمون حملة القرآن الكريم بالغلو والتطرف بالقول: فاقد الشيء لا يعطيه ومن لا يستطيع حفظ القرآن الكريم أو بعضه يحاول النيل من حفظه كتاب الله عز وجل حسدًا من عند أنفسهم.
وإضاف: إذا حل القرآن الكريم في جسد إنسان ينير له الطريق ويبين له الصراط المستقيم ، وإن أخطأ فإن الأصل أنه يعود إن شاء الله إلى جادة الصواب إذا كان حافظًا جادًا ويعلم معاني ما حفظه ويعمل به.
وأردف وزير الشؤون الإسلامية: شبابنا نشأوا وتربوا في هذه البلاد المباركة على العقيدة الإسلامية الصحيحة التي لا تشوبها معتقدات فاسدة ولا أفكار ضالة ولا استغلال لهذا القرآن، ولهذا الدين من أجل أمور سياسية وإثارة الفتن بين الناس.
وفي مقطع فيديو، لاطف وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم المتسابق "ياسر بن خالد الردادي"، حيث قال له: "السعيدة التي تتزوجك"، في ملاطفة ودعم معنوي جميل لأهل القرآن الكريم.
وبرعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ونيابةً عنه، حضرَ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفلَ الفائزين في مسابقة الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أمانة المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في فندق الريتز كارلتون في الرياض.