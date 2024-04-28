انطلاق أولى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

انطلقت -قبل قليل- أعمال جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، بجلسة بعنوان "نوع النمو الذي نحتاجه"، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان.
تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بشعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي عديداً من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عددٍ من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.