انطلاق أولى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي عديداً من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عددٍ من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.