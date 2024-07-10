"الأرصاد" يُنبّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وأمطارًا غزيرة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.