"الأرصاد" يُنبّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والباحة وعسير والقصيم وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة بأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات والعاصمة المقدسة وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على الطائف والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل وخليص، وأتربة مثارة على الشعيبة والقنفذة والليث حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وأمطارًا غزيرة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام للرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان. وتشهد أمطارًا خفيفة على فرسان، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 مئوية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة بدر وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة القصيم أيضًا بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا درجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامري والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.