مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصُّصي ينهي معاناة تسعيني مع تضيق في الصمام الأبهر

وقال د. الحجيلي؛ استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، إن المريض كان بصدد الخضوع لعملية استبدال مفصل الركبة، غير أن الفحوصات التحضيرية كشفت إصابته بتضيق حاد في الصمام الأبهري، فتم تحويله إلى عيادة القلب، التي وصل إليها وهو يشكو ضيق تنفس متزايداً وآلاماً بالصدر، مشيراً إلى أن العلاجالاعتيادي لهذه الحالة هو التدخل الجراحي، إلا أن إصابته بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وتقدُّم العمر أثارت مخاوف الأطباء من حدوث مضاعفات، ودفعتهم إلى تحويله إلى عيادة القلب التداخلية، حيث خضع فيها لفحوصات طبية دقيقة، وأكّد تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية، وجود تضيق حاد في الصمام الأبهري مع تصلب وتكلس متوسط في وريقات الصمام، كما أظهرت الأشعة المقطعية وجود لويحات من تصلب الشرايين منتشرة في قوس الشريان الأبهري والجزء الصاعد منه.