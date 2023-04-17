في محيط الحضارات.. "ملكية العلا" تعلن تصاميم فندق "تشيدي" بالحجر التاريخية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تصاميم فندق "تشيدي الحجر" الذي سيتم إنشاؤه بمدينة الحجر التاريخية، والتي تعد أول موقع سعودي يتم إدراجه على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، حيث يمثل الفندق أحد أهم التجارب الثقافية ضمن الموقع التاريخي ليكمل رواية أرض الحضارات وشواهد حضارة الأنباط.
وتفصيلاً، يستلهم "تشيدي الحجر" الذي يعد أول فندق في الموقع المصنف على لائحة اليونسكو تصاميمه من البيئة الطبيعية الثقافية لمدينة الحجر التاريخية، حيث تتجسد فيه مختلف عناصر الاستدامة بمختلف جوانبها وفق ما حدده مخطط "رحلة عبر الزمن" والذي يعد أحد الأهداف الرئيسة ضمن رؤية العلا بهدف أن تصبح العلا أكبر متحف حي في العالم، ووجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويترافق إعلان تصاميم الفندق، مع مرور 15 عاماً على اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لمدينة الحجر التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في العام 2008.
وسيوفر فندق "تشيدي" تجربة ثقافية سياحية وخيارات الضيافة الفاخرة المتعددة، حيث يتضمن 35 غرفة فندقية متنوعة، لكل منها إطلالتها على الشواهد الطبيعية والثقافية في الحجر، لتعكس الإبداع البشري مع تقديم تجارب تحتفي بجمال الطبيعة ضمن محيط الحضارات.
وتعبر التصاميم عن التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بمعايير الاستدامة في عمليات التصميم والبناء وتطوير المواقع القائمة بمواد البناء المحلية وتعزيز تكامل البيئة الطبيعية مع النباتات والكائنات الحية البرية ومنها الريم والمها، إضافة إلى توفير نظام التنقل الكهربائي ضمن الموقع.
واختارت الهيئة الملكية شركة "GHM" لإدارة الفنادق الفاخرة لتشغيل الفندق، والذي سيضم ثلاثة مطاعم فاخرة، ومنتجعاً صحياً متكامل الخدمات، ونادياً رياضياً، بالإضافة إلى العديد من المباني المتصلة على الساحة الخارجية، والتي تتكامل جميعها مع الأعمال الفنية الإبداعية التي تزين محيط الفندق ضمن الموقع العام الذي يتضمن كذلك سكة حديد الحجر.