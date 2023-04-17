في محيط الحضارات.. "ملكية العلا" تعلن تصاميم فندق "تشيدي" بالحجر التاريخية

وتفصيلاً، يستلهم "تشيدي الحجر" الذي يعد أول فندق في الموقع المصنف على لائحة اليونسكو تصاميمه من البيئة الطبيعية الثقافية لمدينة الحجر التاريخية، حيث تتجسد فيه مختلف عناصر الاستدامة بمختلف جوانبها وفق ما حدده مخطط "رحلة عبر الزمن" والذي يعد أحد الأهداف الرئيسة ضمن رؤية العلا بهدف أن تصبح العلا أكبر متحف حي في العالم، ووجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.