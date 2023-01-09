"عبدالعزيز بن سلمان" يرعى إطلاق "أطفال لتبقى" بحضور "البنيان"

وسيركز المشروع على رسائل عديدة منها الوعي بأهمية الطاقة في المملكة ودورها في الرخاء والتنمية، واستشعار المسؤولية في استهلاك الطاقة، وتشجيع ترشيدها، والوعي بالآثار المترتبة على أنماط استهلاك الطاقة المختلفة، وأساليب وسلوكيات توفير الطاقة، إلى جانب نشر برامج توعوية ومسلسلات كرتونية وإقامة معارض متنقلة في مختلف مدن المملكة؛ بهدف توعية الأطفال عن استهلاك الطاقة بطريقة جاذبة، ومعرفة سلوكيات الاستهلاك بأدوات ووسائل حديثة تناسب أعمارهم.