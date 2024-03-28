العيسائي للسيارات تقيم حفل إفطارها السنوي لموظفيها

وبهذه المناسبة قدّم الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ بندر العيسائي التهنئة باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة لجميع الموظفين بمناسبة الشهر الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال من الجميع، وأن يعيد رمضان أعواماً مديدة والجميع في أتم الصحة والعافية، وأكد بأن حفل الإفطار السنوي من المناسبات التي تحرص الشركة علي إقامتها كونها فرصة للالتقاء ببعض بعيداً عن أجواء العمل الروتينية وفي أيام وليالي تتميز بالروحانية وأجوائها الخاصة.