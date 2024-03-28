العيسائي للسيارات تقيم حفل إفطارها السنوي لموظفيها

أقامت شركة العيسائي للسيارات وكلاء سيارات ميتسوبيشي في المملكة حفل إفطارها السنوي لموظفيها في إحدى قاعات الاحتفالات المعروفة في مدينة جدة جرياً على عادتها السنوية في شهر رمضان الفضيل، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ بندر سعيد العيسائي، واشتمل الحفل على العديد من الفعاليات والسحوبات على هدايا قيمة تفاعل معها الحضور.
وبهذه المناسبة قدّم الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ بندر العيسائي التهنئة باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة لجميع الموظفين بمناسبة الشهر الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال من الجميع، وأن يعيد رمضان أعواماً مديدة والجميع في أتم الصحة والعافية، وأكد بأن حفل الإفطار السنوي من المناسبات التي تحرص الشركة علي إقامتها كونها فرصة للالتقاء ببعض بعيداً عن أجواء العمل الروتينية وفي أيام وليالي تتميز بالروحانية وأجوائها الخاصة.
وقدّم شكره لمنسوبي الشركة على جهودهم وعملهم المتفاني للارتقاء بها وخدمة عملائها بالشكل الأمثل انطلاقاً من التزام الشركة الثابت بتقديم الأفضل دائماً للعملاء، خصوصاً في خدمة ما بعد البيع التي تعد أساس العلاقة المستدامة مع العميل.