باتوباره.. مصور سعودي يفوز بالمركز الأول في مسابقة أرض الفسيفساء بالأردن

تواصلت سبق هاتفيًّا بالمصور "بدر باتوباره"، وعبّر عن سعادته بحصوله على المركز الأول في هذه المسابقة العالمية؛ مشيرًا إلى أنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات أبناء الوطن بكل فخر واعتزاز، وهو تَميز جديد يضاف إلى إنجازات المصورين السعوديين بمواهبهم على منافسة المصورين العالميين، من خلال حصد العديد من الجوائز العالمية، ومؤكدًا أن المملكة -ولله الحمد- أصبحت رائدة في العديد من المجالات بفضل الله ثم الدعم المقدم من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في شتى المجالات.