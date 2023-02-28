باتوباره.. مصور سعودي يفوز بالمركز الأول في مسابقة أرض الفسيفساء بالأردن

تُوج المصور السعودي "بدر فؤاد باتوباره"، بالمركز الأول في مسابقة أرض الفسيفساء، المُقامة ضمن المهرجان الأردني العربي الثالث عشر للصورة الفوتوغرافية، الذي تُنظمه الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية للتصوير بمناسبة مادبا عاصمة السياحة العربية 2022 بدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.
وأعلنت اللجنة العليا لتنظيم المهرجان عن أسماء الفائزين؛ حيث فاز السعودي بدر باتوبارا بالمركز الأول؛ فيما جاءت المصورة الإماراتية سماح الخفش في المركز الثاني، والمصرية إيمان الطوخي في المركز الثالث في فئة الأزياء والمعدات التراثية، ومن بين مئات المشاركين من مختلف دول العالم.
تواصلت سبق هاتفيًّا بالمصور "بدر باتوباره"، وعبّر عن سعادته بحصوله على المركز الأول في هذه المسابقة العالمية؛ مشيرًا إلى أنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات أبناء الوطن بكل فخر واعتزاز، وهو تَميز جديد يضاف إلى إنجازات المصورين السعوديين بمواهبهم على منافسة المصورين العالميين، من خلال حصد العديد من الجوائز العالمية، ومؤكدًا أن المملكة -ولله الحمد- أصبحت رائدة في العديد من المجالات بفضل الله ثم الدعم المقدم من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في شتى المجالات.