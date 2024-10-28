"الجدعان": 41 مليار دولار استثمار ودعم سعودي لإفريقيا

واستعرض وزير المالية هذه المبادرات التمويلية والإنمائية، وأولاها تخصيص مليار دولار لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وتخصيص 5 مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية للمشروعات التنموية في إفريقيا على مدى الـ 10 سنوات المقبلة، و"قد بدأ تنفيذ ذلك". إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد لتقديم منتجات تمويلية للقارة السمراء على مدى الـ 10 سنوات المقبلة، وبلغ ما تمّ اعتمادُه حتى الآن ضمن هذه المبادرة أكثر من 2.5 مليار دولار، بجانب التزام مؤسسات التنمية بمجموعة التنسيق العربية، بتقديم تمويل 50 مليار دولار لإفريقيا حتى عام 2030م، كما أطلقت المملكة مبادرة "الأثر الرقمي" لتعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي مع القارة الإفريقية، و"قد بدأت هذه المبادرة أعمالها التأسيسية".