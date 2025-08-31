لاهنت تسرّع برنامج الأتمتة الحكومية بالذكاء الاصطناعي إلى عام 2026 وتحصد اعتمادات وطنية ودولية جديدة

"هذه المحطات تمثل التزام لاهنت بالابتكار والامتثال والتميز. مع اعتراف سدايا، واعتمادات ISO، وتكاملنا مع الشركات الحكومية، أصبحنا اليوم في موقع متقدم كمنصة تقنيات حكومية رائدة توفر للأعمال وسيلة أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا لإدارة خدماتها الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."