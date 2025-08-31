لاهنت تسرّع برنامج الأتمتة الحكومية بالذكاء الاصطناعي إلى عام 2026 وتحصد اعتمادات وطنية ودولية جديدة

أعلنت شركة لاهنت لخدمات الأعمال، الشركة السعودية الرائدة في مجال التقنيات الحكومية وحلول الأتمتة الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي، عن سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية التي تعزز مكانتها كمحرك رئيسي في التحول الرقمي للمملكة.
الاعتمادات الدولية: حصلت لاهنت على أربع شهادات ISO عالمية: ISO 9001، ISO 20000-1، ISO 27001، وISO 27018، مما يؤكد التزامها بمعايير الجودة، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية في البيئات السحابية المحلية.
اعتماد سدايا: منحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الشركة وسم "واعي" لحوكمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اعتمادها كمزود خدمات ذكاء اصطناعي معتمد.
تكامل استراتيجي: توقيع اتفاقيات مع شركات حكومية لتمكين الأتمتة المتقدمة للخدمات وربط تقارير الحالة للأعمال.
نمو الملكية الفكرية: تسجيل 10 حقوق ملكية فكرية جديدة خلال الأشهر الستة الماضية لتعزيز محفظة ابتكاراتها.
بفضل هذه الإنجازات، قررت لاهنت تسريع خططها، لينتقل موعد إنجاز برنامج الأتمتة الحكومية من عام 2027 إلى بداية 2026، لتقديم حلول التقنيات الحكومية محورية للقطاع الخاص في وقت أبكر من المتوقع.
قال المهندس طارق الجبر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال:
"هذه المحطات تمثل التزام لاهنت بالابتكار والامتثال والتميز. مع اعتراف سدايا، واعتمادات ISO، وتكاملنا مع الشركات الحكومية، أصبحنا اليوم في موقع متقدم كمنصة تقنيات حكومية رائدة توفر للأعمال وسيلة أسرع وأكثر ذكاءً وأمانًا لإدارة خدماتها الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."
تقارير حالة الأعمال: تشمل التأشيرات، التراخيص، والسجلات.
أدوات الامتثال التنبؤية: لتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
أتمتة شاملة للخدمات الحكومية: تغطي التأسيس، التراخيص، العمل، والضرائب.
لاهنت لخدمات الأعمال شركة سعودية في مجال التقنيات الحكومية ، متخصصة في أتمتة الخدمات الحكومية للشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تغطي أكثر من 100 خدمة حكومية، وتساعد الشركات على تسريع الامتثال وإدارة التراخيص والموارد بكفاءة عالية، مع ربط مباشر بالأنظمة الحكومية وتطبيق أعلى المعايير العالمية.