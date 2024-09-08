وسط المسطحات الخضراء.. فعاليات خريف بيش 2024 تجذب محبي الطبيعة

وكانت فعاليات خريف بيش لهذا العام قد انطلقت بتنظيم جمعية التنمية الأهلية بمحافظة بيش، بحضور محافظ بيش عماش بن فهد الشكره، وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة، وسط عدد كبير من الزوار والمتنزهين في خريف بيش، الذي يأتي بمبادرة ومشاركة وتنظيم من شباب محافظة بيش.