وسط المسطحات الخضراء.. فعاليات خريف بيش 2024 تجذب محبي الطبيعة

لقيت فعاليات "خريف بيش 2024" تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تم تداوُل مقاطع فيديو للفعالية التي أقيمت على الطريق الزراعي لقرية بيش العليا، وسط إعجاب كبير بروعة المكان في أحضان الطبيعة الخلابة.
وكانت فعاليات خريف بيش لهذا العام قد انطلقت بتنظيم جمعية التنمية الأهلية بمحافظة بيش، بحضور محافظ بيش عماش بن فهد الشكره، وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة، وسط عدد كبير من الزوار والمتنزهين في خريف بيش، الذي يأتي بمبادرة ومشاركة وتنظيم من شباب محافظة بيش.
وشملت الفعاليات عددًا من الفقرات الاستعراضية للأطفال، قدمتها فرقة نجوم الاستعراضية، إضافة إلى عمل فني خاص بفعالية "خريف بيش" في لوحة فنية للفنان قالب الدلح.
وقُدِّم عدد من المسابقات الثقافية والترفيهية للكبار والصغار، وسباق الخيول، وتوزيع للهدايا والجوائز، ومشاركة الأسر المنتجة.. وتم إطلاق البالونات في سماء المحافظة.