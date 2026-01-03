إبراهيم المهيدب يفوز بجائزة الشداد وجزيرة خاصة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وتُعد لعبة "سنام" امتدادًا لمسار التطوير الذي يهدف إلى تحويل الموروث إلى تجربة تفاعلية حديثة تقرّب الجمهور من تفاصيل المنافسة، وتعزز حضور الإبل في الوعي العام بأسلوب يجمع بين الأصالة والابتكار الرقمي، ضمن نموذج يجمع بين الترفيه والتعليم بتفاعل مثير حتى لحظة إعلان الفائز.