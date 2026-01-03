إبراهيم المهيدب يفوز بجائزة الشداد وجزيرة خاصة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقق رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله المهيدب جائزة النسخة الثالثة من منصة راعي النظر "سنام" بعد حصوله على أعلى النقاط في منافسة استمرت أكثر من 30 يوماً ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة.
وبهذا الفوز، نال "المهيدب" جائزة الشداد وجزيرة خاصة، إضافة إلى السلام على راعي الحفل، وهي حزمة الجوائز التي أعلنها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.
كما امتدت الجوائز لتشمل فريقه المشارك في المنافسة، حيث حصل العشرة الأوائل على جوائز مالية تجاوزت 5 ملايين ريال.
وتُعد لعبة "سنام" امتدادًا لمسار التطوير الذي يهدف إلى تحويل الموروث إلى تجربة تفاعلية حديثة تقرّب الجمهور من تفاصيل المنافسة، وتعزز حضور الإبل في الوعي العام بأسلوب يجمع بين الأصالة والابتكار الرقمي، ضمن نموذج يجمع بين الترفيه والتعليم بتفاعل مثير حتى لحظة إعلان الفائز.
وسجّلت منصة راعي النظر في نسختها الثالثة أكثر من 600 ألف لاعب خلال فترة لم تتجاوز 40 يوماً، ما جعلها تتصدر متاجر تطبيقات الهواتف الذكية خلال تلك المدة، وتصبح اللعبة السعودية الأكثر تداولاً بين الألعاب الرقمية.
وتمكّن نادي الإبل من خلال هذه المبادرة من تحقيق عدة مستهدفات استراتيجية، أبرزها نشر الثقافة والمعرفة بالإبل وارتباطها بالموروث السعودي، وتنمية اقتصاديات الإبل ومستقبلها، إلى جانب تعزيز حضورها محليًا وعالميًا عبر منصات وبرامج تواكب رؤية المملكة 2030 وتخدم الهوية الوطنية.