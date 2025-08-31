"الداخلية" تُسهم في إحباط تهريب 89 ألف قرص إمفيتامين في الإمارات

وأوضح المتحدث الأمني للوزارة، العميد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسفرت عن تمرير معلومات دقيقة -قدمتها الوزارة ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات- إلى الجهاز النظير في دولة الإمارات.