"الداخلية" تُسهم في إحباط تهريب 89 ألف قرص إمفيتامين في الإمارات

علنت وزارة الداخلية السعودية عن مساهمتها في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التعاون الأمني المستمر بين البلدين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الأمني للوزارة، العميد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسفرت عن تمرير معلومات دقيقة -قدمتها الوزارة ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات- إلى الجهاز النظير في دولة الإمارات.
وبيّن أن هذه المعلومات أسهمت في تمكّن السلطات الإماراتية من إحباط محاولة تهريب (89,760) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل شحنة كماليات ملابس (إكسسوارات).
وأكد العميد الشلهوب أن المملكة تواصل جهودها الحثيثة في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات، وملاحقة المتورطين فيها، حماية لأمنها وأمن المجتمعات الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال تنسيق أمني واستخباراتي فعّال محليًا ودوليًا.