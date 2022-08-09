مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف يُنهي معاناة مريضين من فتق أربي

يُذكر أن قسم الجراحة العامة بالمستشفى يضم عدداً من الاستشاريين في تخصصات مختلفة، كما يقُدم القسم خدماته التي منها: جراحات المناظير المتقدمة، وإصلاح الفتق الأربي والفتق السري بالمنظار، وجراحة الغدد الصماء، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار، وجراحة الثدي، وجراحة الكبد والقنوات الصفراوية والمرارة، إضافة إلى الجراحات الطارئة.