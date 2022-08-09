مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف يُنهي معاناة مريضين من فتق أربي

نجح فريق طبي في قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف في إنهاء معاناة مريضين من آلام مزمنة في البطن، حيث اتضح بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وجود فتق أربي، وقد أجرى الفريق المعالج الجراحة باستخدام المناظير (TEP surgery).
وتماثل المريضان للشفاء وغادرَا المستشفى وهما يتمتعان بحالة صحية جيدة.
يُذكر أن قسم الجراحة العامة بالمستشفى يضم عدداً من الاستشاريين في تخصصات مختلفة، كما يقُدم القسم خدماته التي منها: جراحات المناظير المتقدمة، وإصلاح الفتق الأربي والفتق السري بالمنظار، وجراحة الغدد الصماء، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار، وجراحة الثدي، وجراحة الكبد والقنوات الصفراوية والمرارة، إضافة إلى الجراحات الطارئة.
وأجرى المستشفى 97 عملية جراحية، خلال الشهر الماضي للعام 2022م، وبلغ عدد المرضى المنومين 876 مريضًا، وبلغ عدد مراجعي العيادات 3465 مراجعًا، ومراجعي الطوارئ 1213 مراجعًا.