نجاح طبي في استئصال ورم كلوي ضخم يزن أكثر من 3 كجم بمستشفى الملك سلمان في المدينة لمريضة خمسينية

نجح فريق طبي متخصص في قسم جراحة المسالك البولية بمدينة الملك سلمان الطبية في استئصال ورم ضخم من كلية مريضة تبلغ من العمر 50 عامًا، كانت تعاني من آلام شديدة في البطن وانتفاخ ظاهر في الجانب الأيسر.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفحوصات والأشعة كشفت عن ورم كبير يشغل معظم مساحة البطن من الجهة اليسرى، مما استدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا بعد تقييم شامل للحالة.
وتمت العملية بنجاح، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم الذي تجاوز وزنه 3 كيلوجرامات، وطوله أكثر من 20 سنتيمترًا، وقد تعافت المريضة بشكل كامل وغادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة ولله الحمد.
ويُعد قسم جراحة المسالك البولية بمدينة الملك سلمان الطبية من الأقسام المتقدمة في تقديم خدمات علاجية متكاملة تشمل جراحات الحصوات، والأورام، وأمراض الذكورة والعقم، إضافة إلى عمليات الدعامات التعويضية وجراحات الأورام، وذلك وفق أعلى المعايير الطبية وباستخدام أحدث التقنيات والأدوات الجراحية.