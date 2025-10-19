نجاح طبي في استئصال ورم كلوي ضخم يزن أكثر من 3 كجم بمستشفى الملك سلمان في المدينة لمريضة خمسينية

نجح فريق طبي متخصص في قسم جراحة المسالك البولية بمدينة الملك سلمان الطبية في استئصال ورم ضخم من كلية مريضة تبلغ من العمر 50 عامًا، كانت تعاني من آلام شديدة في البطن وانتفاخ ظاهر في الجانب الأيسر.