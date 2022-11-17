نائب وزير "البيئة" يدشّن المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم؛ المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال في مسارَي التنمية الريفية والسياحة الريفية.
وبهذه المناسبة أوضح المهندس المشيطي أن البرنامج يهدف إلى بناء منظومة ريادة أعمال متكاملة في القطاع الريفي تسهم في إطلاق برامج وشركات ناشئة جديدة ومستدامة تعمل على إيجاد حلول للتحديات الحالية التي تواجه القطاع، وتوطين الوظائف وخلق فرص عمل جديدة من خلال مسارين رئيسيين وحزمة من المبادرات.
وأكد المشيطي أن البرنامج يستهدف التكامل مع الشركاء في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والربط مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال في المملكة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين بأهمية قطاع التنمية الريفية وحجم الفرص الاستثمارية، موضحًا أن المنتجات الريفية مورد مهم للصناعات الغذائية والتحويلية؛ حيث ينتج صغار المزارعين النسبة الأعلى من إجمالي ناتج الثروة النباتية في المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض نسبة البطالة في الأرياف من ١٠٪ إلى ٦٪.
من جانبه قال الأمين العام لبرنامج ريف، غسان بكري: "منذ تأسيس البرنامج التمسنا رغبة صغار المزارعين الريفيين في النمو والتطور؛ ما دفعنا إلى بناء مجتمع ريادي يعمل في القطاع الريفي ويسهم في بناء منتجات ابتكارية ذات أثر مستدام تنقل القطاع إلى مستوى أكثر تنافسية وجودة".
ووصف بكري القطاع الزراعي بالركيزة الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي للقطاع، وتوفير وظائف جديدة، مشيرًا إلى إطلاق حزمة من المبادرات التي تسهم في تسهيل عملية تأسيس الشركات الناشئة الريادية، ودعم رواد الأعمال وتمكينهم من الدخول للقطاع ؛حتى نبني منظومة ريفية ريادية مستدامة.
بدوره قال المشرف العام على الإدارة العامة لريادة الأعمال في الوزارة الدكتور علي السبهان: إن مستهدفات القطاع الزراعي الوصول إلى مساهمة بقيمة 130 مليار ريال في الناتج المحلي للمملكة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدًا أن قطاعًا بهذا الحجم يعتبر فرصة لرواد الأعمال لتأسيس شركات ريادية تسهم في تطويره، ووضع المملكة في الصدارة الإقليمية.
إلى هذا شهد نائب الوزير توقيع ثلاث اتفاقيات؛ الأولى مع وكالة البحث والابتكار وبرنامج ريف، والاتفاقية الثانية بين صندوق ديم المناهل ومؤسسة ريف، والاتفاقية الثالثة تم توقيعها بين مؤسسة ريف وبرنامج ريف.
واستعرض الحفل عددًا من التجارب في ريادة الأعمال، والدعم المطلوب من القطاعات لتنمية المشاريع الناشئة في القطاع الزراعي، والتي تستهدف دعم وتمكين المزارعين المحليين عبر توفير حلول جذرية.