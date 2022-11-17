نائب وزير "البيئة" يدشّن المرحلة الأولى من برنامج ريف لريادة الأعمال

وأكد المشيطي أن البرنامج يستهدف التكامل مع الشركاء في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والربط مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال في المملكة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين بأهمية قطاع التنمية الريفية وحجم الفرص الاستثمارية، موضحًا أن المنتجات الريفية مورد مهم للصناعات الغذائية والتحويلية؛ حيث ينتج صغار المزارعين النسبة الأعلى من إجمالي ناتج الثروة النباتية في المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض نسبة البطالة في الأرياف من ١٠٪؜ إلى ٦٪.