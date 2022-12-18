برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان يعين تناسيفيتش رئيساً تنفيذياً

وستكون حديقة الملك سلمان، أكبر حديقة مُدُن في العالم، بمساحة تزيد على 16 كيلومتراً مربعاً، وتعد مشروعاً بيئياً وثقافياً ورياضياً وفنياً وترفيهياً مهماً، يهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، ورفع تصنيفها ضمن "أفضل المدن ملاءمة للعيش حول العالم".