استقبال أكثر من 167 ألف ذبيحة بمسالخ "البيئة" في العاصمة المقدسة

ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، الخطة التشغيلية لموسم عيد الأضحى لهذا العام، من خلال انتشار الفرق الفنية لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، والتأكد من تطبيق الضوابط الصحية، والتزام المنشآت والأفراد باشتراطات النظافة والسلامة، والصحة العامة، لضمان توفير بيئة صحية سليمة بما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأشار فرع الوزارة أن عدد اللجان لأدوار الرقابة والامتثال بلغ 12 لجنة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما أن الفرق الفنية قامت بـ (8.705) جولات رقابية، وأسفرت عن توجيه (473) مخالفة، وتسجيل (106) بلاغات، كما شهدت الجولات الرقابية إتلافاً كليّاً لـ (262) رأساً من الماشية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى (4.665) إتلافاً جزئياً.
وأوضحت الوزارة أن عدد الواردات من الماشية من تاريخ 20 ذي القعدة وحتى 11 ذي الحجة عبر محجر ميناء جدة الإسلامي بلغ (2.554.455) رأس ماشية، وتم فسح (1.354.253) رأس ماشية في العاصمة المقدسة عبر 7 نقاط فرز، في حين استقبلت المسالخ الخمسة بالعاصمة المقدسة (167.861) ذبيحة حتى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وبيّنت أن عدد المذبوحات المسلمة للجمعيات بلغ (7.803)، وعدد جمعيات حفظ النعمة المستفيدة هو (15) جمعية، منوهًا إلى أن الفرق الميدانية نفّذت آلاف الجولات الرقابية بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة.