استقبال أكثر من 167 ألف ذبيحة بمسالخ "البيئة" في العاصمة المقدسة

وأشار فرع الوزارة أن عدد اللجان لأدوار الرقابة والامتثال بلغ 12 لجنة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما أن الفرق الفنية قامت بـ (8.705) جولات رقابية، وأسفرت عن توجيه (473) مخالفة، وتسجيل (106) بلاغات، كما شهدت الجولات الرقابية إتلافاً كليّاً لـ (262) رأساً من الماشية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى (4.665) إتلافاً جزئياً.