مركز الطحالب في "كاوست" يطور حلول التقنية الحيوية المبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي السعودي

ولفت بأن المركز الجديد يحتوي على مرافق ومعدات متخصصة للأنشطة البحثية، بما في ذلك المختبر الوحيد للتقنية الحيوية التطبيقية للطحالب في شبه الجزيرة العربية. وسيتم مبدئياً إنتاج ما يصل إلى 100 طن من الكتلة الحيوية للطحالب سنوياً، أي ما يقرب من خُمس إجمالي الإنتاج الحالي في أوروبا، وسيتمكن الباحثون والعلماء المتميزون عالمياً من زيارة المركز والمساعدة على تطوير تقنيات وعمليات ومنتجات جديدة من شأنها أن تدعم برامج الأمن الغذائي حول العالم.