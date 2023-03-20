الحقيل يعتمد "دليل تغطية المباني تحت الإنشاء".. ومهلة 6 أشهر للمباني القائمة لمعالجة أوضاعها

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن التغطية يجب أن تكون موحدة للمبنى تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثيلين العالي الكثافة وفقاً للمواصفات والمقاييس السعودية، وبلون موحد، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، بهدف عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه، وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع، إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة، كما تشمل التغطية أنواعاً أخرى يعتمدها الدليل مثل التغطية الجمالية التي تكون بنفس المواد ولكن تكون ذات طابع جمالي كالرسومات أو الصور.