بقيمة تجاوزت 9 ملايين ريال.. "الوقف الصحي" يُطلق النسخة الخامسة من مبادرة "وَليد"

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور "إبراهيم الحيدري" أن مبادرة "وَليد" تجسد القيم الوطنية في التكافل وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مشاركة منشآت القطاع الصحي الخاص تمثل نموذجًا وطنيًا في المسؤولية المجتمعية وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لخدمة الفئات الأشد حاجة. وأضاف أن الأرقام المحققة هذا العام تعكس الأثر الإنساني والوطني للمبادرة في آن واحد.