بقيمة تجاوزت 9 ملايين ريال.. "الوقف الصحي" يُطلق النسخة الخامسة من مبادرة "وَليد"

اختتم صندوق الوقف الصحي مبادرة عطاء القطاع الصحي الخاص في نسختها الخامسة تحت عنوان "وَليد"، والتي نُظمت تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ95، بعد أن خُصصت هذا العام لدعم الأسر التي تواجه تحديات الإنجاب من خلال تدخلات طبية حديثة مثل أطفال الأنابيب والحقن المجهري وغيرها.
وشهدت المبادرة هذا العام مشاركة ثمان مستشفيات ومراكز متخصصة في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال دعوة الصندوق لمستشفيات القطاع الصحي الخاص، حيث بلغت العطاءات 350 عملية لمساعدة الأسر على الإنجاب، بقيمة تقديرية تجاوزت 9 ملايين ريال، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا بجودة وكفاءة عالية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور "إبراهيم الحيدري" أن مبادرة "وَليد" تجسد القيم الوطنية في التكافل وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مشاركة منشآت القطاع الصحي الخاص تمثل نموذجًا وطنيًا في المسؤولية المجتمعية وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لخدمة الفئات الأشد حاجة. وأضاف أن الأرقام المحققة هذا العام تعكس الأثر الإنساني والوطني للمبادرة في آن واحد.
كما أكد الدكتور "الحيدري" تقدير الصندوق العميق لمساهمات المستشفيات والمراكز الخاصة التي شاركت في هذه النسخة، والتي تعكس روح العطاء وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الصحة وجودة الحياة.
ويواصل صندوق الوقف الصحي رحلته في بناء منظومة صحية مستدامة منذ انطلاقه بقرار مجلس الوزراء رقم (353) عام 1440هـ كأول صندوق وقفي صحي مستقل في المملكة، ليكون بوابة موثوقة لتمكين المجتمع من الإسهام في دعم الفئات الأشد حاجة عبر مبادرات نوعية تُحدث أثرًا ملموسًا في تخفيف الأعباء الصحية والارتقاء بجودة الحياة.