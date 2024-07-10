دخل المستشفى وانتهك خصوصية المرضى.. النيابة العامة: توجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممرض

وتؤكد النيابة العامة على حماية الصفة الوظيفية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوي الجزائية بحق كل من انتحل صفة الممارس الصحي، الموجب للمساءلة الجزائية.