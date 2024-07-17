"الجلاجل": مدينة الخبر حققت المعايير الدولية الـ 80 في مجال الصحة

ووجّه شكره للجهات المشاركة في عضوية اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، حيث شاركت إمارة المنطقة الشرقية، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وشرطة المنطقة الشرقية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأمانة المنطقة الشرقية، والغرفة التجارية والصناعية، إضافة إلى ممثلين لهيئة المدن الصناعية، كما شارك في عضوية اللجنة الرئيسية ممثلون للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للالتزام البيئي، إلى جانب مشاركة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية، وممثلين من الأهالي لفئات المجتمع، ومنسق المدينة.