"راديو مدل بيست" يعلن فوز عهد محمد بجائزة أول نسخة من مسابقة "التذكرة الأسطورية"

أعلن "راديو مدل بيست" فوز المستمعة عهد محمد بـجائزة أول نسخة من مسابقة "التذكرة الأسطورية" التي أطلقها هذا العام لمستمعيه ولعشاق الموسيقى في المملكة، وتمنح الفائز بها تجربة الاستمتاع بمزايا فئة التذاكر +VIB لحضور مهرجان "ساوندستورم 24"، أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في المنطقة، وتذاكر طيران ذهابًا وإيابًا إلى الرياض، وإقامة فاخرة في فندق خمس نجوم، ولقاء حصري مع أحد الفنانين المشاركين في المهرجان، وعشاء فاخر في قرية الفنانين، إضافة إلى جولة خلف الكواليس للإطلاع على تفاصيل تنظيم المهرجان.
وأعربت الفائزة عهد، وهي كاتبة محتوى ومتخصصة في مجال الأزياء، عن سعادتها بالفوز بجائزة "التذكرة الأسطورية"، وقالت: "هذه التذكرة كانت حلمًا بالنسبة لي. وأشعر بالفخر لكوني جزء من هذا الحدث، إنها من أفضل الجوائز التي حصلت عليها على الإطلاق".
وأضافت عهد: "لقد حضرت مهرجان "ساوندستورم" عدة مرات، لكن هذا العام، ومع "التذكرة الأسطورية" من "راديو مدل بيست"، من المؤكد أنني سأعيش تجربة "ساوندستورم" بطريقة جديدة تمامًا. وأكثر ما أتشوق له هو رؤية الفنان "إمينيم"، خاصًة وأنه الفنان المفضل لدي منذ كنتُ في الثانية عشر من عمري".
ويقدم "راديو مدل بيست"، من قلب المملكة العربية السعودية، تجربًة موسيقيًة نابضًة بالحياة لعشاق الموسيقى حول العالم، وبأحدث الأغاني والبرامج الترفيهية على مدار العام، يحوّل أي مكان إلى حفلة، ليكون المرجعية الموثوقة لكل ما هو جديد في عالم الموسيقى والثقافة.
كما يتميز "راديو مدل بيست" بهوية فريدة، حيث يقدم خلال النهار محتوى راقٍ يسهل التفاعل معه ويساعد على تخفيف روتين الحياة اليومية، من خلال توفير مقاطع من الموسيقى الهادئة والبرامج المفيدة للمسافرين والعائلات. أما خلال الفترة المسائية، فتتغير الأجواء، ويظهر الجانب الحيوي من البث الإذاعي الموسيقي من خلال تقديم ساعات متواصلة من أروع الأنواع والأنماط الموسيقية، ليكون مصدرًا لا ينقطع من الموسيقى المثالية التي تناسب جميع الأذواق على مدار الساعة.
يُبث "راديو مدل بيست" على الترددات (104.8 FM) من الرياض، و(98.1 FM) من جدة، و(97.4 FM) من الدمام، ليقدم باقًة من البرامج المتميزة مثل، "شكشوكة مع روزا"- “Shakshuka with Rosa”، و"دعس أوكلوك مع نينياز" -“Da3s o’clock with Ninyaz".
يُشار إلى أن مهرجان "ساوندستورم 24" سيشهد مشاركة تشكيلة رائعة من النجوم والمواهب المحلية والعالمية المحبوبة. حيث تم الإعلان عن قائمة لأسماء الفنانين المشاركين في نسخة هذا العام، والتي ستضم كل من إيمينيم Eminem، وميوز Muse، وثيرتي سكندز تو مارس Thirty Seconds to Mars، وتايلر ذا كريتور Tyler, The Creator، وجي إيزي G-Eazy، وجيسون ديرولو Jason Derulo، وروس Russ، والمغنية تيمز Tems. كما ستشمل قائمة الموسيقى الإلكترونية في نسخة هذا العام من "ساوندستورم" آدم باير Adam Beyer، وأدرياتيك Adriatique، وأفروجاك Afrojack، وأرمين فان بيورن Armin van Buuren، وبيدوين Bedouin، وبوريس بريتشا Boris Brejecha،
وبرينا كانوس Brina Knauss، وتشيلينا مانهوتو Chelina Manuhutu، وديفيد غيتا David Guetta، ودي جي سنيك DJ Snake، وفولامور Folamour، ووفلور شور Fleur Shore، وجيمس هايب James Hype، وكولش Kölsch، وماركو كارولا Marco Carola، وميدوزا Meduza، وميجاترونيك Megatronic، وميس مونيك Miss Monique، ومورتن Morten، وريكاردو فيلالوبوس Ricardo Villalobos، وريشي هاوتن Richie Hawtin، وسوني فوديرا Sonny Fodera، وتيتا لاو Tita Lau.
كما ستشهد مسارح ساوندستورم هذا العام مشاركة أبرز النجوم المحليين، مثل بالو Baloo، وانمارز Anmarz، ودرر Dorar، وفاينل مود Vinyl Mode.
وسوف يكشف المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة عن مفاجأته من مشاركات المزيد من نجوم الموسيقى الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
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