"راديو مدل بيست" يعلن فوز عهد محمد بجائزة أول نسخة من مسابقة "التذكرة الأسطورية"

يُشار إلى أن مهرجان "ساوندستورم 24" سيشهد مشاركة تشكيلة رائعة من النجوم والمواهب المحلية والعالمية المحبوبة. حيث تم الإعلان عن قائمة لأسماء الفنانين المشاركين في نسخة هذا العام، والتي ستضم كل من إيمينيم Eminem، وميوز Muse، وثيرتي سكندز تو مارس Thirty Seconds to Mars، وتايلر ذا كريتور Tyler, The Creator، وجي إيزي G-Eazy، وجيسون ديرولو Jason Derulo، وروس Russ، والمغنية تيمز Tems. كما ستشمل قائمة الموسيقى الإلكترونية في نسخة هذا العام من "ساوندستورم" آدم باير Adam Beyer، وأدرياتيك Adriatique، وأفروجاك Afrojack، وأرمين فان بيورن Armin van Buuren، وبيدوين Bedouin، وبوريس بريتشا Boris Brejecha،

وبرينا كانوس Brina Knauss، وتشيلينا مانهوتو Chelina Manuhutu، وديفيد غيتا David Guetta، ودي جي سنيك DJ Snake، وفولامور Folamour، ووفلور شور Fleur Shore، وجيمس هايب James Hype، وكولش Kölsch، وماركو كارولا Marco Carola، وميدوزا Meduza، وميجاترونيك Megatronic، وميس مونيك Miss Monique، ومورتن Morten، وريكاردو فيلالوبوس Ricardo Villalobos، وريشي هاوتن Richie Hawtin، وسوني فوديرا Sonny Fodera، وتيتا لاو Tita Lau.