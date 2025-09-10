"هيئة النقل" تدعو مقدمي خدمات النقل إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية

دعت الهيئة العامة للنقل مقدمي أنشطة النقل البري والسككي والبحري إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استنادًا إلى المادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني، لبناء سجل وطني موحد لمتابعة التزام الجهات بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
وتعد منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى الوسائل المستخدمة لتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، من خلال مساعدة الجهات والأفراد على الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من سدايا ذات الصلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أداة التقييم الذاتي للالتزام، وخدمة إشعار عن تسرب البيانات الشخصية، وتقييم الأثر على الخصوصية، وكذلك خدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.
وأهابت الهيئة العامة للنقل بمقدمي خدمات النقل التسجيل في المنصة عبر زيارة الرابط ، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة سهلة وميسرة لضمان التزام الجهات في أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، مشيرة إلى أن عدم التسجيل يُعد مخالفة تطبق بشأنها المخالفات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.