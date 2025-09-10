"هيئة النقل" تدعو مقدمي خدمات النقل إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية

وتعد منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى الوسائل المستخدمة لتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، من خلال مساعدة الجهات والأفراد على الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من سدايا ذات الصلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أداة التقييم الذاتي للالتزام، وخدمة إشعار عن تسرب البيانات الشخصية، وتقييم الأثر على الخصوصية، وكذلك خدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.