المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج

أما في جانب التشغيل والصيانة، فتغطي الأعمال مواقع ميقات السيل الكبير، وميقات وادي محرم، وميقات الجحفة، وميقات يلملم، ومسجد التنعيم الذي يُعدُّ من أكثر مواقيت الحل استخدامًا للإحرام، بعد ذلك مسجد الجعرانة كثاني مسجد حل, ويأتي هذا العمل ضمن خطة متكاملة تشمل أعمال النظافة اليومية، وصيانة المرافق وتحسين الواجهات والممرات الخارجية.