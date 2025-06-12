"التجارة": تنفيذ أكثر من 5 آلاف زيارة رقابية في المدينة المنورة خلال أسبوعين

وشملت الجولات الرقابية المنطقة المركزية للمسجد النبوي، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، وطريق الهجرة، ومحطات قطار الحرمين، بالإضافة إلى الأسواق والمراكز التجارية، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة، ومحطات الوقود، إلى جانب الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي الشريف.