"التجارة": تنفيذ أكثر من 5 آلاف زيارة رقابية في المدينة المنورة خلال أسبوعين

نفّذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة (5,327) زيارة تفتيشية في المدينة المنورة، ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 13 من شهر ذي الحجة.
وشملت الجولات الرقابية المنطقة المركزية للمسجد النبوي، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، وطريق الهجرة، ومحطات قطار الحرمين، بالإضافة إلى الأسواق والمراكز التجارية، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة، ومحطات الوقود، إلى جانب الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي الشريف.
وتهدف هذه الزيارات إلى متابعة وفرة السلع الغذائية والتموينية المقدمة لضيوف الرحمن، والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، ضمن جهود الوزارة لضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة خلال موسم الحج.