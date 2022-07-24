وزارة الحجّ تتيح خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق "اعتمرنا"

وتتضمن اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق "توكلنا"، ولمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كوفيد-19 فيتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم، والالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.