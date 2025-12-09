"تعليم الرياض" يدشّن 2025 فرصة تطوعية بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع

وأشار إلى مبادرة "الرياض تتطوع"، التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مؤكدًا أنها تجسّد حرص القيادة على إشراك المجتمع في مسيرة البناء والتنمية، وتمثل نموذجًا ملهمًا لتنظيم العمل التطوعي وتفعيله.