"تعليم الرياض" يدشّن 2025 فرصة تطوعية بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، 2025 فرصة تطوعية، وذلك خلال احتفاء الإدارة العامة للتعليم باليوم السعودي والعالمي للتطوع.
وأكد "الزارع" في كلمته بهذه المناسبة، أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- تولي العمل التطوعي اهتمامًا كبيرًا، لما له من أثر إيجابي في خدمة المجتمع، باعتباره أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى مبادرة "الرياض تتطوع"، التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مؤكدًا أنها تجسّد حرص القيادة على إشراك المجتمع في مسيرة البناء والتنمية، وتمثل نموذجًا ملهمًا لتنظيم العمل التطوعي وتفعيله.
ونوّه بمشاركة أكثر من 10 آلاف متطوع من منسوبي ومنسوبات تعليم الرياض في هذه المبادرة، ما يعكس الوعي المجتمعي وروح المبادرة لدى الكوادر التعليمية والطلبة.
وشهد الحفل عروضًا متنوعة استعرضت قصص نجاح تطوعية لطالبات وطلاب ومنسوبي الإدارة، في لوحة احتفائية تعكس حجم العطاء التطوعي داخل الميدان التعليمي.