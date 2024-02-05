"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس إيفاريست ندايشيمي.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.