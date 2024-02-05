"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.