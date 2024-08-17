"هيئة الاتصالات" و"موهبة" تعلنان المشاركة الأولى للمملكة في الأولمبياد الدولي للفلك والفيزياء الفلكية "ioaa2024" بالبرازيل

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عن المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للفلك المكون من ثلاثة طلاب في منافسات الأولمبياد الدولي للفلك والفيزياء الفلكية (IOAA2024) الذي تستضيفه مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك عقب تأهيلهم وتدريبهم ببرامج مشتركة بين الهيئة و"موهبة".
ويمثل المنتخب المشارك لأول مرة في الأولمبياد الدولي كل من: جود باسم اللحياني من إدارة تعليم مكة المكرمة، وفجر حسن العبيدان من إدارة تعليم الأحساء، وحسين حسن آل مبارك من إدارة تعليم الشرقية، حيث قضى كل منهم نحو 590 ساعة تدريبية، فيما تأتي مشاركتهم ضمن مساعي الهيئة لتأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة عالميًا في مجال الفضاء وتمكين المواهب المحلية وإلهام الطلاب والطالبات للالتحاق بمجالات الفضاء وتخصصاته، بهدف بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء بالمملكة.
وواكبت الهيئة التطلعات بعقدها عددًا من البرامج التأهيلية للمشاركين، والتي نفذت على مدى (12) شهرًا، وذلك ضمن الجهود المشتركة مع "موهبة" لتأهيل الطلاب للأولمبياد الدولي الذي يسعى إلى اختبار قدرات المشاركين في مجالات الرصد الفلكي للأجرام السماوية وحل المسائل العلمية في مجالات الميكانيكا السماوية والفيزياء الفلكية وعلم الكونيات.
يُذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من خلال دورها التنظيمي لقطاع الفضاء تعمل على تقديم العديد من البرامج التدريبية والمعرفية التي تؤهل الكوادر الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الفضاء وتعزز من استكشاف الفرص الواعدة فيه.