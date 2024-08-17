"هيئة الاتصالات" و"موهبة" تعلنان المشاركة الأولى للمملكة في الأولمبياد الدولي للفلك والفيزياء الفلكية "ioaa2024" بالبرازيل

ويمثل المنتخب المشارك لأول مرة في الأولمبياد الدولي كل من: جود باسم اللحياني من إدارة تعليم مكة المكرمة، وفجر حسن العبيدان من إدارة تعليم الأحساء، وحسين حسن آل مبارك من إدارة تعليم الشرقية، حيث قضى كل منهم نحو 590 ساعة تدريبية، فيما تأتي مشاركتهم ضمن مساعي الهيئة لتأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة عالميًا في مجال الفضاء وتمكين المواهب المحلية وإلهام الطلاب والطالبات للالتحاق بمجالات الفضاء وتخصصاته، بهدف بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء بالمملكة.