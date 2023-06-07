محافظ صندوق الاستثمارات: الاندماج الثلاثي في الجولف يستهدف خلق شراكة كبيرة

وأشار وفق "أرقام" إلى أن ذلك سيضمن استفادة كل الأطراف المعنية من نموذج عمل يحقق أقصى درجات المتعة والتنافسية بين أفضل لاعبي الجولف في العالم، ويسهم في الترويج للعبة وتعزيز انتشارها حول العالم.