محافظ صندوق الاستثمارات: الاندماج الثلاثي في الجولف يستهدف خلق شراكة كبيرة
أوضح ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الاندماج بين ليف جولف -المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة- ورابطة لاعبي الجولف المحترفين وجولة موانئ دبي العالمية يستهدف خلق شراكة كبيرة والاستثمار في نمو لعبة الجولف.
وقال "الرميان" وفق قناة "سي إن بي سي": الصندوق ملتزم بتوحيد لعبة الجولف وتعزيزها وتنميتها في جميع أنحاء العالم، وتقديم منتج عالي الجودة، وستتم تجربة أشياء جديدة سينتج عنها تجارب أفضل من اللاعبين والمشجعين والناقلين والرعاة.
وأضاف محافظ صندوق الاستثمارات العامة: سيتم خلق كيان واحد للعبة الجولف عالمياً، مع وجود فرص كبيرة للنمو.
وأردف: بعد الانتهاء من عملية الاندماج، والتي يتوقع أن تكون خلال الأسابيع القادمة، فإن مجلس الإدارة الجديد مستعد لتقييم كل اقتراح يتم تقديمه.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة مع رابطة لاعبي الجولف المحترفين وجولة موانئ دبي العالمية أمس، توقيع اتفاقية تاريخية تهدف لتوحيد رياضة الجولف عالمياً.
وأشار وفق "أرقام" إلى أن ذلك سيضمن استفادة كل الأطراف المعنية من نموذج عمل يحقق أقصى درجات المتعة والتنافسية بين أفضل لاعبي الجولف في العالم، ويسهم في الترويج للعبة وتعزيز انتشارها حول العالم.