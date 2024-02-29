الجوف.. توقيع اتفاقية لتركيب 152 وحدة مراقبة وبوابة ذكية لتصريف الأمطار والسيول

وتتضمن الاتفاقية 4 أهداف، تشمل وضع إطار عمل لتطوير حلول تقنية نحو الجوف الذكية فيما يخص رقابة البنية التحتية الخاصة بدرء أخطار السيول، وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المرور الذكية التي تحافظ على البيئة، والتعاون لإنشاء منصة عرض مرئي مبتكر لرفع قدرات مركز التحكم والمراقبة، والإسهام في إدارة الحلول الرقمية المستقبلية التي تهم منطقة الجوف وتتعلق برفع جودة الحياة والتحول الرقمي.