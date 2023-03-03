محليات

طائرتان إغاثيتان سعوديتان تغادران الرياض اليوم لصالح الشعب الأوكراني

تحملان 168 طنًا من المواد الإيوائية والمولدات كهربائية والمستلزمات الطبية
طائرتان إغاثيتان سعوديتان تغادران الرياض اليوم لصالح الشعب الأوكراني
واس
واس

غادرت، صباح اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض طائرتان إغاثيتان متوجهتين إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان 168 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

يُذكر أن المملكة وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وسبق أن قدّمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

أوكرانيا
مطار الملك خالد الدولي
مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

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