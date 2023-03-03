طائرتان إغاثيتان سعوديتان تغادران الرياض اليوم لصالح الشعب الأوكراني

غادرت، صباح اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض طائرتان إغاثيتان متوجهتين إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان 168 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.