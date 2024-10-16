وزير النقل يتفقد مشاريع تطوير مطار الملك خالد الدولي لرفع طاقته الاستيعابية لـ 40%

‏‎وأوضح الجاسر أن مطار الملك سلمان الدولي سيكون أحد أكبر مطارات العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى (120 مليون) مسافرٍ بحلول عام 2030، كما يستهدف الوصول إلى (185 مليون) مسافر، ومرور ما يصل إلى (3,5 ملايين) طن من البضائع بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والتنموي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030.