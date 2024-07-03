بكل أنواعها.. "التجارة" توضح الخطوات الـ 7 لتصفية الشركات

وأوضحت "التجارة"، أن الخطوات وفق نظام الشركات الجديد تبدأ بالدخول على الخدمة، واختيار عملية تصفية الشركة، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب، ثم مراجعة الطلب والاعتماد، وسداد المقابل المالي، ونشر قرار التصفية لمدة 30 يوماً، وتقديم طلب شهر انتهاء التصفية وسداد المقابل المالي ونشره، وأخيراً شطب السجل التجاري.