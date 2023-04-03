تعرَّف على سيرة وخبرات "عبدالعزيز البوق".. المحافظ الجديد للتأمينات الاجتماعية

يتمتع المحافظ الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق، بخبرة تتجاوز 26 سنة في بناء التوجهات والخطط الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريع التحول التي أدت إلى نمو وتوسع أعمال "التعاونية للتأمين" بشكل كبير، وذلك خلال فترة قيادته الفرق التنفيذية.
وشغل "البوق" مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، وهي الشركة السعودية الرائدة في قطاع التأمين بمحفظة تأمينية يزيد حجمها على 14 مليار ريال، ومحفظة استثمارية تتجاوز 6.7 مليار ريال، إضافة إلى إجمالي أصول تزيد على 15 مليار ريال.
وخلال السنوات الثلاث الماضية تمكَّن "البوق" من تحقيق نقلة نوعية في الأداء المالي للشركة بأرباح تراكمية بلغت 1.3 مليار ريال، إضافة إلى إنجازاته الملموسة في بناء وتنفيذ استراتيجية تحوُّل طموحة؛ وهو ما ساهم بالتميز في مستوى أداء الشركة.
قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات، وحقق جميع الأهداف التجارية؛ ما أدى إلى نمو تجاوز 30% في حجم أعمال الشركة، ورفع مستوى تجربة التركيز على العميل، إضافة إلى تحقيق جودة العلامة التجارية.
"البوق" حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة "هل" البريطانية، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى العديد من الشهادات الدولية في الإدارة والاستراتيجيات.
ويشغل "البوق" حاليًا مناصب عدة في مجالس إدارات مختلفة ولجان منبثقة في شركات مساهمة وخاصة؛ فهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في "التعاونية"، ورئيس مجلس إدارة شركة وصيل وشركة تري الرقمية للتأمين، وشركة تيجان الخليج، وهو عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في بنك ڤيجن، وفي الشركة المتحدة للتأمين (البحرين)، إضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة في مجلس الضمان الصحي.
كما أنه رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، وعضو في اللجنة التنفيذية التابعة للبنك السعودي المركزي.