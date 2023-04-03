تعرَّف على سيرة وخبرات "عبدالعزيز البوق".. المحافظ الجديد للتأمينات الاجتماعية

ويشغل "البوق" حاليًا مناصب عدة في مجالس إدارات مختلفة ولجان منبثقة في شركات مساهمة وخاصة؛ فهو عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في "التعاونية"، ورئيس مجلس إدارة شركة وصيل وشركة تري الرقمية للتأمين، وشركة تيجان الخليج، وهو عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في بنك ڤيجن، وفي الشركة المتحدة للتأمين (البحرين)، إضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة في مجلس الضمان الصحي.