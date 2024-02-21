ورشة عمل بالمنتدى السعودي للإعلام تناقش "التصدي لخطاب الكراهية"

وأوضحت مسؤولة البرامج في برنامج المنطقة العربية "كايسيد" مايا سكر، أنه كلما استُخدمت وسائل الإعلام للدفاع عن المصالح السياسية أو نشر الصور النمطية الضارة، أدى ذلك إلى تفاقم الصراعات والعواقب المأساوية التي تضر المجتمعات.