محليات

بعد 11 يومًا.. قرار رصد مخالفة عدم وجود تأمين على المركبة آليًّا يدخل حيز التنفيذ

سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ عليها