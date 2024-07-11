"الضمان الصحي": صاحب العمل مُلزَم بإنهاء التغطية لمستفيدي الضمان حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع العامل

أكد مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل مُلزَم بإنهاء التغطية التأمينية لمستفيدي الضمان في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع العامل، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر لغير السعوديين.
وأضاف الضمان الصحي ردًّا على استفسار أحد المتابعين حول رفض صاحب العمل السابق إلغاء التغطية التأمينية بعد ترك العمل، وعدم استطاعته التسجيل بالتأمين في العمل الجديد؛ أن إلغاء التغطية إلزامي حال انتهاء العلاقة التعاقدية أو انتقال غير السعوديين لعمل آخر.
وتابع أن على صاحب العمل الجديد تغطية العاملين جميعهم السعوديين وغير السعوديين من تاريخ مباشرة الموظف للعمل شاملةً فترة التجربة.