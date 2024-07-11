"الضمان الصحي": صاحب العمل مُلزَم بإنهاء التغطية لمستفيدي الضمان حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع العامل

وأضاف الضمان الصحي ردًّا على استفسار أحد المتابعين حول رفض صاحب العمل السابق إلغاء التغطية التأمينية بعد ترك العمل، وعدم استطاعته التسجيل بالتأمين في العمل الجديد؛ أن إلغاء التغطية إلزامي حال انتهاء العلاقة التعاقدية أو انتقال غير السعوديين لعمل آخر.