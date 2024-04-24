"إسلامية نجران" تبدأ أعمال الصيانة لـ172 جامعًا ومسجدًا غرب المنطقة

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد قامت بتوقيع عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل عدد من المساجد والجوامع في غرب منطقة نجران استشعارًا منها لدورها في تقديم الرعاية لبيوت الله والمحافظة عليها وتهيئتها للمصلين وتوفير أعلى معايير الخدمة لمرتاديها.