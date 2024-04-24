"إسلامية نجران" تبدأ أعمال الصيانة لـ172 جامعًا ومسجدًا غرب المنطقة

دشن فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي -اليوم- أعمال الصيانة لعدد (172) جامعًا ومسجدًا بغرب المنطقة.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد قامت بتوقيع عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل عدد من المساجد والجوامع في غرب منطقة نجران استشعارًا منها لدورها في تقديم الرعاية لبيوت الله والمحافظة عليها وتهيئتها للمصلين وتوفير أعلى معايير الخدمة لمرتاديها.
وأوضح "العتيبي" أن هذه المشروعات تأتي ضمن اهتمامات القيادة الرشيدة -حفظها الله- والدعم السخي للعناية ببيوت الله وصيانتها ونظافتها والوقوف على احتياجاتها؛ منوهًا بأن ذلك جاء لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها.
وشكر "العتيبي" وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لبيوت الله تعالى.