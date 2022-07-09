أشرف على حركة التفويج.. "السديس": الجودة والتميز وراء نجاح خطط الحج

أشرف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الحركة والخطط لتفويج وإدارة الحشود للتسهيل على الحجاج لأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وتقديم الخدمات المميزة لهم والتأكد من التزام الوكالات بخططها ومهامها.
وأكّد "السديس" أن خطة تفويج الحجاج لطواف الإفاضة شهدت مرونة عالية، فضلًا عن تعزيز جودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، موضحًا أن من العوامل التي أدّت إلى نجاح خطة موسم الحج في مرحلتها الأولى هو تعزيز الجودة وتعظيم التميز، فضلًا عن حسن الإدارة والتعاون المستمر بين الجميع، والتناغم والتكامل في الأعمال الميدانية؛ مما يؤكد على العمل المؤسسي في الرئاسة والوكالة.
وكانت طلائع حجاج بيت الله الحرام قد بدأت في التوافد للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وسط منظومة متكاملة من الخدمات؛ تسهيلًا لأداء مناسكهم وتيسيرًا لعباداتهم.
وقامت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجاج إلى الحرم المكي وفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى درجات الإتقان.
وتأتي هذه الجهود التي تبذلها الرئاسة لتحقيق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة في العناية الفائقة بضيوف الرحمن؛ ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.