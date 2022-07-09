أشرف على حركة التفويج.. "السديس": الجودة والتميز وراء نجاح خطط الحج

وأكّد "السديس" أن خطة تفويج الحجاج لطواف الإفاضة شهدت مرونة عالية، فضلًا عن تعزيز جودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، موضحًا أن من العوامل التي أدّت إلى نجاح خطة موسم الحج في مرحلتها الأولى هو تعزيز الجودة وتعظيم التميز، فضلًا عن حسن الإدارة والتعاون المستمر بين الجميع، والتناغم والتكامل في الأعمال الميدانية؛ مما يؤكد على العمل المؤسسي في الرئاسة والوكالة.