"أمانة الرياض" ترفع أكثر من 42 ألف طن من النفايات خلال أيام العيد

ولفتت إلى أن الأعمال شملت خدمات الكنس الآلي واليدوي، الجمع والنقل للنفايات المنزلية، والتقاط النفايات المبعثرة، ورفع النفايات ذات الحجم الكبير، وغسل الأرصفة والحاويات والبراميل، والتطهير والتعقيم للحاويات والبراميل ورش الكلور الجيري قبل دفن مخلفات المسالخ، ونظافة وتطهير وتعقيم الشوارع في أثناء الذبح داخل المنازل.