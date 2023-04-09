الرئيس التنفيذي لـ "التخصصي": نتفوق في زراعة الأعضاء على المراكز الأمريكية

وبين الدكتور الفياض أن التخصصي أنشا بنكاً للخلايا الجذعية، مؤكداً أن المستشفى أجرى في العام الماضي 1016 عملية زراعة لجميع الأعضاء، منها 830 في الرياض فقط، فيما حقق أكبر مركز في أمريكا 770 عملية زراعة، وبنتائج إما تماثلها أو تتفوق عليها. كما كشف أن التخصصي من أكثر المراكز الطبية إجراء لعمليات التشخيص الوراثي قبل الانغراس (PGD) على مستوى العالم، بواقع 600 عملية في السنة، أي أكثر من 50% مما تجريه قارة أوروبا مجتمعة، حيث يتم إجراء 1100 عملية في كامل قارة أوروبا في السنة.